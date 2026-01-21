Erste Schätzungen: Neste stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neste wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,251 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,180 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Neste nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 4,72 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,57 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,514 EUR, gegenüber -0,120 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 19,07 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 20,61 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at