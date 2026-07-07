Erste Schätzungen: Nestle India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nestle India präsentiert voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,45 INR. Dies würde einem Zuwachs von 32,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nestle India 3,35 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,30 Prozent auf 60,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Nestle India noch 50,96 Milliarden INR umgesetzt.

35 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,38 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 18,15 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 262,45 Milliarden INR, gegenüber 231,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at