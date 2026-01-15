Erste Schätzungen: Nestle India stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nestle India wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,88 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 9,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 52,45 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,80 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,91 INR, gegenüber 16,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 36 Analysten auf durchschnittlich 221,06 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 201,30 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at