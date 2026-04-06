Nestle India Aktie
WKN DE: A400CW / ISIN: INE239A01024
|
06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nestle India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nestle India lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,08 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,93 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,53 INR je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 62,16 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 12,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,04 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 37 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,99 INR, gegenüber 16,64 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 226,05 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 201,30 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestle India Ltd Registered Shs
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Nestle India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|Ausblick: Nestle India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Nestle India stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Nestle India Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nestle India Ltd Registered Shs
|1 216,00
|2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.