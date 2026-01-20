Erste Schätzungen: Net 1 Ueps Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Net 1 Ueps Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Net 1 Ueps Technologies für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Net 1 Ueps Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 48,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,287 USD, gegenüber -1,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 567,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 659,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

