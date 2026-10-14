Net Insight A b Aktie
WKN: 920253 / ISIN: SE0000366098
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Net Insight A B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Net Insight A B wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,020 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,08 Prozent auf 114,6 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,090 SEK, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 446,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 521,2 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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