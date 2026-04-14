Net Insight A b Aktie

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WKN: 920253 / ISIN: SE0000366098

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Net Insight A B präsentiert Quartalsergebnisse

Net Insight A B stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 115,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 114,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,140 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,020 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 557,0 Millionen SEK, gegenüber 521,2 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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