Net Insight A b Aktie
WKN: 920253 / ISIN: SE0000366098
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Net Insight A B präsentiert Quartalsergebnisse
Net Insight A B stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 SEK erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 115,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 114,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,140 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,020 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 557,0 Millionen SEK, gegenüber 521,2 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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