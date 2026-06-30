Net Insight A b Aktie
WKN: 920253 / ISIN: SE0000366098
|
30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Net Insight A B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Net Insight A B wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,030 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Net Insight A B ein EPS von -0,030 SEK je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 142,6 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Net Insight A B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 148,0 Millionen SEK aus.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,080 SEK im Vergleich zu -0,020 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 541,0 Millionen SEK, gegenüber 521,2 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Net Insight ABShs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Net Insight A B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Net Insight A B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Net Insight A B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Net Insight A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)