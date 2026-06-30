Net Insight A b Aktie

Net Insight A b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920253 / ISIN: SE0000366098

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Net Insight A B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Net Insight A B wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,030 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Net Insight A B ein EPS von -0,030 SEK je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 142,6 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Net Insight A B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 148,0 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,080 SEK im Vergleich zu -0,020 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 541,0 Millionen SEK, gegenüber 521,2 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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