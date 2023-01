Erste Schätzungen: Net One Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Net One Systems veröffentlicht voraussichtlich am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 37,96 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Net One Systems ein EPS von 22,11 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 48,55 Milliarden JPY – ein Plus von 10,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Net One Systems 44,12 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 176,10 JPY, gegenüber 134,15 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 209,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 188,52 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at