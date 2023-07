Erste Schätzungen: Net One Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Net One Systems wird voraussichtlich am 03.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 24,19 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 17,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 39,14 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 7,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Net One Systems einen Umsatz von 36,51 Milliarden JPY eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 206,03 JPY, gegenüber 175,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 219,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 209,68 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at