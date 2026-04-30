Net Protections Holdings Aktie

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WKN DE: A3C8TR / ISIN: JP3758270007

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Net Protections präsentiert Quartalsergebnisse

Net Protections wird voraussichtlich am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Net Protections für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,770 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,28 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,13 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,86 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,19 Milliarden JPY, gegenüber 22,44 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

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