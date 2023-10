Erste Schätzungen: Net Protections verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Net Protections lässt sich voraussichtlich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Net Protections die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -1,210 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 227,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,370 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Net Protections 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,05 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Net Protections 4,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,356 JPY, gegenüber -3,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 22,44 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,33 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at