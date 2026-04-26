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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NET PWR A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NET PWR A lässt sich voraussichtlich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NET PWR A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,071 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

NET PWR A soll in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,296 USD je Aktie, gegenüber -7,340 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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