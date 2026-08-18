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18.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NetApp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NetApp wird voraussichtlich am 02.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,11 USD. Dies würde einem Zuwachs von 83,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NetApp 1,15 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NetApp in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,97 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,35 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,51 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,92 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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