Erste Schätzungen: NetApp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NetApp stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,91 USD je Aktie, gegenüber 5,67 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 6,77 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at