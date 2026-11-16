Erste Schätzungen: NetApp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NetApp lädt voraussichtlich am 01.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass NetApp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,51 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,10 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 23,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NetApp einen Umsatz von 1,70 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,01 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,35 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,19 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,92 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net