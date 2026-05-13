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13.05.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: NetApp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NetApp stellt voraussichtlich am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,27 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NetApp noch 1,65 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,73 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,87 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,98 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 6,84 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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