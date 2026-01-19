Netcompany Group A-S Bearer and-or registered Shs Aktie

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered stellt voraussichtlich am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,12 DKK. Im Vorjahresquartal waren 2,47 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 30,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,19 Milliarden DKK gegenüber 1,68 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,26 DKK im Vergleich zu 9,70 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,86 Milliarden DKK, gegenüber 6,54 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

