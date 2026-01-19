Netcompany Group A-S Bearer and-or registered Shs Aktie
WKN DE: A2JM5M / ISIN: DK0060952919
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Netcompany Group A-S Bearer and-or registered stellt voraussichtlich am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,12 DKK. Im Vorjahresquartal waren 2,47 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 30,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,19 Milliarden DKK gegenüber 1,68 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,26 DKK im Vergleich zu 9,70 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,86 Milliarden DKK, gegenüber 6,54 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netcompany Group A-S Bearer and-or registered Shs
Analysen zu Netcompany Group A-S Bearer and-or registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.