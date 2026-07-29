Netcompany Group A-S Bearer and-or registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JM5M / ISIN: DK0060952919

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered präsentiert Quartalsergebnisse

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,27 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Netcompany Group A-S Bearer and-or registered einen Gewinn von 1,18 DKK je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,31 Milliarden DKK – das wäre ein Zuwachs von 34,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,71 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 19,16 DKK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,48 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,48 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,89 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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