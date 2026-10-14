Erste Schätzungen: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,85 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Netcompany Group A-S Bearer and-or registered noch ein Verlust pro Aktie von -1,440 DKK in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,35 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,17 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,38 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,48 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,65 Milliarden DKK, gegenüber 7,89 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at