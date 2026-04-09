Netel Aktie
WKN DE: A3C5AL / ISIN: SE0016798417
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Netel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Netel wird sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,155 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 SEK je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 635,5 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 8,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 694,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,410 SEK im Vergleich zu -2,420 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,85 Milliarden SEK, gegenüber 2,92 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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