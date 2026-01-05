Erste Schätzungen: Netflix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Netflix präsentiert in der voraussichtlich am 20.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass Netflix im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,553 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 USD je Aktie gewesen.

34 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,19 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,97 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 36 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,54 USD, gegenüber 1,98 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 41 Analysten durchschnittlich auf 45,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 38,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at