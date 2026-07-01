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Experten-Erwartungen 01.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Netflix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Netflix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Netflix veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Analysten.

Netflix gibt voraussichtlich am 16.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

37 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,788 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,720 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 37 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,58 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11,12 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 45 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,56 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 45 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,40 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 45,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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