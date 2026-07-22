Erste Schätzungen: NETGEAR präsentiert Quartalsergebnisse

NETGEAR lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,013 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,220 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 157,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NETGEAR einen Umsatz von 171,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,200 USD, gegenüber -0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 670,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 700,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at