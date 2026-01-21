Erste Schätzungen: NetScout Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NetScout Systems präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,827 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NetScout Systems 0,670 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 233,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 252,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,120 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 854,1 Millionen USD, gegenüber 822,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at