Erste Schätzungen: NetScout Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NetScout Systems wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,457 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NetScout Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 198,6 Millionen USD – ein Minus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NetScout Systems 205,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -5,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 855,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 822,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at