Netskop a Aktie

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WKN DE: A41FLH / ISIN: US64119N6085

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19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Netskope A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Netskope A wird voraussichtlich am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,070 USD. Dies würde einen Gewinn von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Netskope A -0,210 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Netskope A 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 198,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Netskope A 157,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,710 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 875,1 Millionen USD, gegenüber 709,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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