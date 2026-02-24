Erste Schätzungen: Netskope A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Netskope A wird voraussichtlich am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD. Das entspräche einem Gewinn von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,200 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 27,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 189,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 148,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,522 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,930 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 702,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 538,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at