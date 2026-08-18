Netskop a Aktie

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WKN DE: A41FLH / ISIN: US64119N6085

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18.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Netskope A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Netskope A lädt voraussichtlich am 02.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Netskope A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,067 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 25,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 214,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 170,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,179 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,710 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 881,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 709,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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