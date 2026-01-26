Erste Schätzungen: NetSTREIT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NetSTREIT wird voraussichtlich am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,066 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll NetSTREIT nach den Prognosen von 12 Analysten 47,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 181,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 163,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at