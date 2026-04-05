Erste Schätzungen: NetSTREIT legt Quartalsergebnis vor

NetSTREIT lädt voraussichtlich am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,069 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 245,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 8,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 50,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,310 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 215,2 Millionen USD, gegenüber 195,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at