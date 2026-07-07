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WKN DE: A2QBFN / ISIN: US64119V3033

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NetSTREIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NetSTREIT veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,079 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NetSTREIT ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,07 Prozent auf 56,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,320 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 228,0 Millionen USD, gegenüber 195,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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