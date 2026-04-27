Erste Schätzungen: Neuland Laboratories stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neuland Laboratories wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 78,16 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21,67 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 66,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,48 Milliarden INR gegenüber 3,28 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 200,31 INR, gegenüber 202,74 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 17,64 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,54 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at