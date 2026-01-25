Erste Schätzungen: Neuland Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neuland Laboratories lässt sich voraussichtlich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Neuland Laboratories die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 56,52 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Neuland Laboratories noch 79,18 INR je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,37 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 246,06 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 202,74 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 18,49 Milliarden INR, gegenüber 14,54 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at