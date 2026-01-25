Neuland Laboratories Aktie

Neuland Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JAXV / ISIN: INE794A01010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Neuland Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neuland Laboratories lässt sich voraussichtlich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Neuland Laboratories die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 56,52 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Neuland Laboratories noch 79,18 INR je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,37 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 246,06 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 202,74 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 18,49 Milliarden INR, gegenüber 14,54 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Neuland Laboratories Ltd Dematerialised

mehr Nachrichten