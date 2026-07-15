Erste Schätzungen: Neurocrine Biosciences legt Quartalsergebnis vor

Neurocrine Biosciences präsentiert voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet.

26 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 687,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Neurocrine Biosciences für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 885,2 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,67 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 28 Analysten von durchschnittlich 3,75 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at