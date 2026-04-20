Neurocrine Biosciences Aktie

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WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Neurocrine Biosciences präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Neurocrine Biosciences wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,17 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 24 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 33,78 Prozent auf 766,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 572,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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