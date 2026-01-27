Neurocrine Biosciences Aktie

Neurocrine Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Neurocrine Biosciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neurocrine Biosciences gibt voraussichtlich am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,86 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 86,00 Prozent erhöht. Damals waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 26 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,64 Prozent auf 801,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 627,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

22 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,15 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,85 Milliarden USD, gegenüber 2,36 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Neurocrine Biosciences Inc. 113,15 -1,61% Neurocrine Biosciences Inc.

