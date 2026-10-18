Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Neurocrine Biosciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Neurocrine Biosciences lädt voraussichtlich am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,93 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Neurocrine Biosciences ein EPS von 2,04 USD je Aktie vermeldet.
24 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 794,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,04 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,12 USD, gegenüber 4,67 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 3,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,86 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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