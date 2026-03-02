Erste Schätzungen: Neuronetics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Neuronetics wird voraussichtlich am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,106 USD. Das entspräche einem Gewinn von 67,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,330 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 80,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Neuronetics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,7 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,595 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,380 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 148,1 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 74,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at