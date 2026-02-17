Erste Schätzungen: Neurosearch A-S Bearer and-or registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neurosearch A-S Bearer and-or registered lädt voraussichtlich am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,96 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,60 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,90 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,59 Milliarden DKK umgesetzt.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,54 DKK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 13,93 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 11,38 Milliarden DKK, gegenüber 9,35 Milliarden DKK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at