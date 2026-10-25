Erste Schätzungen: Neurosearch A-S Bearer and-or registered legt Quartalsergebnis vor

Neurosearch A-S Bearer and-or registered wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,67 DKK je Aktie gegenüber 2,32 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,27 Milliarden DKK gegenüber 2,94 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,51 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,93 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 12,65 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 11,38 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at