Neurosearch A-S Bearer and-or registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PLD8 / ISIN: DK0061141215

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Neurosearch A-S Bearer and-or registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neurosearch A-S Bearer and-or registered äußert sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,42 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,91 Prozent erhöht. Damals waren 2,41 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,95 Milliarden DKK gegenüber 2,70 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,58 DKK, gegenüber 9,93 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 12,00 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 11,38 Milliarden DKK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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