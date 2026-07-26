Neurosearch A-S Bearer and-or registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLD8 / ISIN: DK0061141215
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Neurosearch A-S Bearer and-or registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Neurosearch A-S Bearer and-or registered wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,17 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Neurosearch A-S Bearer and-or registered noch 1,47 DKK je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,17 Milliarden DKK – das wäre ein Zuwachs von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,86 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,88 DKK, gegenüber 9,93 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 12,18 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 11,38 Milliarden DKK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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