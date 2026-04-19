New Atlas Energy Solutions Aktie

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WKN DE: A3ES83 / ISIN: US6420451089

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: New Atlas Energy Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

New Atlas Energy Solutions lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,244 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll New Atlas Energy Solutions 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 255,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte New Atlas Energy Solutions 297,6 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,479 USD aus. Im Vorjahr waren -0,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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