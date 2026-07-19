New Atlas Energy Solutions Aktie
WKN DE: A3ES83 / ISIN: US6420451089
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: New Atlas Energy Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
New Atlas Energy Solutions wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,146 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 282,2 Millionen USD gegenüber 288,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,23 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,678 USD, gegenüber -0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,10 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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