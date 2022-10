Erste Schätzungen: New Fortress Energy LLC Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Fortress Energy LLC Registered A wird voraussichtlich am 08.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass New Fortress Energy LLC Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,695 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 568,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 201,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 188,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,97 USD, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,26 Milliarden USD im Vergleich zu 1,32 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at