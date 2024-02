Erste Schätzungen: New Fortress Energy LLC Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

New Fortress Energy LLC Registered A wird voraussichtlich am 29.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,781 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte New Fortress Energy LLC Registered A ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 625,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 39,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 448,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,49 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,26 Milliarden USD, gegenüber 2,37 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at