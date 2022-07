Erste Schätzungen: New Jersey Resources legt Quartalsergebnis vor

New Jersey Resources wird voraussichtlich am 04.08.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass New Jersey Resources im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,047 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 416,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte New Jersey Resources einen Umsatz von 367,6 Millionen USD eingefahren.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,42 Milliarden USD, gegenüber 2,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at