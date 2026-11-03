Erste Schätzungen: New Jersey Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New Jersey Resources wird voraussichtlich am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 340,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte New Jersey Resources einen Umsatz von 341,5 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,58 USD, gegenüber 3,33 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net