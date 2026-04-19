Erste Schätzungen: New Jersey Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New Jersey Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,85 USD je Aktie gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 841,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 877,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD, gegenüber 3,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at